DeFacto’dan Babalar Günü’ne özel Baba-Çocuk Koleksiyonu

Babalar Günü hediye telaşı içerisinde olanlar için DeFacto, yeni bir koleksiyon hazırladı. Verilen bilgiye göre, beyaz slim fit yırtık detaylı bermuda ve yaprak desenli kısa kollu gömlekten oluşan Babalar Günü koleksiyonunda çocuklara özel seçenekler de yer alıyor. Erkek çocuklar için baba kombini ile birebir uyumlu bermuda ve gömlek, kız çocuklar için ise gömlek ile aynı tasarıma sahip elbiseler babaları ile kombin oluşturmak isteyen miniklere farklı seçenekler sunuyor. Sade ve şık bir görünüm sunan koleksiyon, Babalar Günü için eğlenceli hediye alternatifleri arasında.

Babalar Günü Koleksiyonu’nun markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında satışa sunulduğu belirtildi.