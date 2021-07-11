Cudi Dağı’nda havai fişek gösterimi

40 Yıldır gidilmeyen ve sürekli terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı’nda güvenliğin sağlanmasıyla Cudi zirvesinde havai fişekli görsel şöleni yaşandı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar, havai fişek gösterimini izledi.

Vatandaşlar, terörden temizlenmesi ile huzurun tesis edildiği alanda, valilik, belediye, Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen festivale katıldı.

Akşam saatlerinde yapılan organizasyonda Cumhuriyet Meydanı’nda yerel sanatçılar müzik dinletisi sundu. Daha sonra Cudi Dağı bölgesinde havai fişek gösterileri yapıldı. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bişeng Fatma Acar, “Biz bu gün çok farklı bir gurur yaşıyoruz. Terör örgütü tam kırk yıldır engellediği ve medeniyetin ikinci doğuş yeri olan Cudi Dağına kırk yıl sonra ayak bastık. Biz bu gururu ve sevinci cumhurbaşkanımız sayesinde yaşadık. Bugün coşkulu bir festival yaptık. İnşallah daha güzel festivaller yapılması umuduyla. Silah sesi yerine artık müzik, davul ve zurna sesi duyuyoruz. Bu havai fişeklerin Cudi Dağı zirvesinde aydınlatması çok güzel bir gurur oldu” dedi.

Melih Yiğit

