Copa America şampiyonu Messili Arjantin! (ÖZET) Arjantin – Brezilya

Güney Amerika’nın Avrupa Futbol Şampiyonası olarak bilinen Copa America’da büyük gün geldi, futbolun iki devi Arjantin ile Brezilya, şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Maracana Stadı’nda oynanan dev finalden Angel Di Maria’nın 22. dakikadaki harika golüyle 1-0 galip ayrılan Tangocular, 15. kez Copa America şampiyonluğu yaşadı. 28 yıl sonra zafere ulaşan Arjantin, Copa America’yı en çok kazanan ülke Uruguay’ın rekorunu egale etti.

Angel Di Maria, 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu Fransa maçından sonra Arjantin formasıyla ilk golünü attı.

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1414048558492405765

Lionel Messi muradına erdi!

Barcelona kariyerinde sayısız kupalar kazanan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Milli Takım formasıyla ilk resmi kupasını Arjantin – Brezilya finalinde kazandı. Arjantin formasıyla uluslararası 151 maça çıkan tecrübeli oyuncu, milli takım kariyerinde 76 gol ve 53 asistlik performans gösterdi.

3 Copa America, 1 Dünya Kupası finali kaybeden Lionel Messi, Arjantin formasıyla ilk kupasını kazandı.

Bu istatistiklerle Messi aynı zamanda Arjantin Milli Takımı tarihinde tüm zamanlarda en çok forma giyen, en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncu unvanlarına sahip. Messi, Copa America 2021’de 4 gol ve 5 asistlik performansıyla turnuvada Arjantin’i finale sırtlayan oyuncu oldu.

CopaAmerica’da 4 gol 5 asistlik performans gösteren Lionel Messi, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Brezilyalı süperstar Neymar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1414050917586976768