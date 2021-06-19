Kültür Sanat

Çocuklar yaz tatiline karne partisiyle başladı

Çocuklar ülkesi kidzania'da yaz tatili 18-19 haziran'da dans ve müziğin de olduğu karne partisi ile başladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Çocukların kendi becerileri ve ilgi alanlarına göre 100’den fazla mesleği KidZania’da deneyimleyecekleri ifade edilen yaz tatili 18-19 Haziran’da karne partisi ile başladı. Şehir meydanında 10.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşen kutlamalara, Çocuklar Ülkesi hak savunucuları ve birçok ziyaretçi katıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, normalleşmeyle birlikte açıldıklarını söyleyerek, “Bugün karne günü, çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik etmek istiyorum. Çok zor bir dönemi geride bıraktık. Çocuklar burada hijyenik ve güvenli bir ortamda eğlenirken öğrenecekler.

Çocuklar için yeni aktiviteler yapıyoruz. Yaz döneminde burada akranlarıyla birlikte eğlenecekler. Bu şehirde çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak birçok aktivitemiz bulunuyor. Bu aktivitelerin içeriği Global Eğitim Komitesi tarafından onaylanmıştır. Aynı zamanda aktiviteler, MEB’in ders müfredatına paralel olarak hazırlanmış durumda. Burası çocuk gelişiminde önemli bir role sahip” ifadelerini kullandı.

“Eğlence sektörü kısa zamanda ayağa kalkacak”

Timur, “Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının yönlendirmeleriyle birlikte güzel günlerin geleceğini düşünüyorum. Aşı süreçlerinin hızlanması ve insanların hijyen, mesafe ve maske gibi kurallara dikkat etmesi, eğlence sektörünü kısa zamanda ayağa kaldıracaktır” dedi.

Muhammed Fırat Aksoy

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 17 1 dakika okuma süresi

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