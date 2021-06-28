Spor

Celtic, Valentin Rosier ile ilgileniyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaşta forma giyen ve siyah beyazlıların yeniden renklerine bağlamayı planladığı Sporting Lizbonlu Valentin Rosiere son olarak İskoç devi Glasgow Celtic talip oldu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 16 Bir dakikadan az
Celtic, Valentin Rosier ile ilgileniyor
Celtic, Valentin Rosier ile ilgileniyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ‘ta forma giyen ve siyah beyazlıların yeniden renklerine bağlamayı planladığı Valentin Rosier’e Ada’dan talip var.

İngiliz basınından Dailyrecord’un haberine göre 24 yaşındaki futbolcu, İskoç devi Glasgow Celtic’in transfer için savunma adayları arasında bulunuyor. Ancak haberde Celtic’in Beşiktaş, Marsilya ve Lazio’nun da gündeminde yer alan yıldız futbolcuyla sözleşme imzalamasının kolay olmayacağı belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 16 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son dakika! Beşiktaşta Salih Uçanın rolü şimdiden belli!

Son dakika! Beşiktaşta Salih Uçanın rolü şimdiden belli!

10 saat önce
Son dakika! Beşiktaş Kenan Karamanla 3 yıllık anlaşma sağladı

Son dakika! Beşiktaş Kenan Karamanla 3 yıllık anlaşma sağladı

11 saat önce
Beşiktaştan forvete transfer atağı! Mitrovic ve Diego Costa

Beşiktaştan forvete transfer atağı! Mitrovic ve Diego Costa

11 saat önce
Boateng, Hertha Berline dönüyor

Boateng, Hertha Berline dönüyor

11 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün