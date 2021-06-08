Spor

Bundesliga ekipleri Stuttgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaza talip

Stuttgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaz ’a talip oldu. Beşiktaş Kulübü Başkan Ahmet Nur Çebi 19 yaşındaki sol bek için kapıyı 5 milyon Euro ’dan açtı. Sergen Yalçının çok güvendiği isimlerden olan Rıdvan Yılmaz daha çok iç saha maçlarında tercih edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Bundesliga ekipleri Stuttgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaza talip
Bundesliga ekipleri Stuttgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaza talip

Beşiktaş ‘ta kazandığı şampiyonlukta ciddi katkı veren ve performansıyla da milli takıma yükselen Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 2 Bundesliga ekibi Stuttgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Genç yıldız için Alman kulüpleriyle bizzat muhatap olan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kapıyı 5 milyon Euro’dan açtığı ve bir sonraki satıştan da pay istediği iddia edildi. 2 Alman kulüpleriyle görüşmelerin devam ettiği, Rıdvan’a başka tekliflerin de olduğu gelen haberler arasında.

13 KEZ 11’DE MAÇA BAŞLADI

19 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz sezon Süper Lig ‘de 18 maçta forma giydi. Bunların 13’ünde ilk 11’de sahaya çıktı. (Takvim)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 30 Bir dakikadan az

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