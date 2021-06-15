Spor

Buffon Beşiktaşın gündeminde

İtalyanlar transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaşın son olarak Juventusta forma giyen efsane kaleciyle ilgilendiğini ve teklif sunacağını yazdı. Bonservisi elinde bulunan 43 yaşındaki file bekçisinin adı yakın zamanda Galatasarayla da anılmıştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
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Buffon Beşiktaşın gündeminde
Buffon Beşiktaşın gündeminde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için kaleye sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan basınından Calciomercato’nun haberine göre, siyah beyazlılar İtalyan’ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için nabız yokladığı ve teklif yapmaya hazırlandığı idda edildi. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmeyen haberde 43 yaşındaki kaleci ile eski kulübü Parma ile Genoa’nın da ilgilendiği belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

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