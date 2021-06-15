Buffon Beşiktaşın gündeminde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için kaleye sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan basınından Calciomercato’nun haberine göre, siyah beyazlılar İtalyan’ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için nabız yokladığı ve teklif yapmaya hazırlandığı idda edildi. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmeyen haberde 43 yaşındaki kaleci ile eski kulübü Parma ile Genoa’nın da ilgilendiği belirtildi.