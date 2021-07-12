Bu oyuncular hala bedava!

Ahmed Ildız: Son 3 senedir Yeni Malatyaspor takımında forma giyen 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun hiçbir kulüple sözleşmesi bulunmuyor. Süper Lig ’de bugüne kadar 92 maça çıkan Ahmed İldiz bu maçlarda 3 gol atıp 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Recep Niyaz: Süper Lig ’de bugüne kadar 74 maça çıkıp 10 gol atıp 2 de asist yapan 25 yaşındaki on numara Recep Niyaz, en son Denizlispor ’un formasını terletti. 10 numara mevkisinde oynayan çift ayaklı orta sahanın yeni takımı merak konusu.

Ataberk Dadakdeniz: Bursaspor altyapısından yetişen ve son 7 yıldır formasını giydiği Bursaspor ’dan bu sezon itibariyle sözleşmesi sona erince ayrılan 21 yaşındaki genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile birçok Süper Lig takımı ilgileniyor. Kariyeri boyunca 57 maça çıkan ve bu maçlarda kalesinde 80 gol gören Atabek ’in yeni durağı merak konusu.

Ceyhun Gülselam: Son 3 yıl boyunca Alanyaspor ’da forma giyen tecrübeli önlibero Ceyhun Gülselam ’ın da sözleşmesi sona erdi. Bugüne kadar Süper Lig ’de 252 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu; bu maçlarda 13 gol atarken 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kenan Karaman: Yerli oyuncular arasında serbest oyuncu piyasasının en değerli futbolcularından birisi olarak görülen Kenan Karaman, 3 yıldır forma giydiği Düsseldorf takımıyla yollarını bu sene ayırdı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ’un peşinde olduğu 27 yaşındaki forvet oyuncusu, bugüne kadar 102 kez Bundesliga ’da forma giyerken 13 gol atıp 6 da asist kaydetti.

HAZIRLAYAN: NİHAT UZEL