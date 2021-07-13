Spor

Bruma, Beşiktaş’ın radarında

Beşiktaş, yeni sezonda yoğun bir maç trafiği yaşayacakları için alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda menajerler aracılığıyla Bruma ’yı da listesine ekleyen yönetim, tecrübeli hücumcu için karar aşamasında...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 45 dakika önce
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Bruma, Beşiktaş’ın radarında
Bruma, Beşiktaş’ın radarında

Teknik direktör Sergen Yalçın ’ın talebi doğrultusunda yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da etkili olabilmek için alternatifli bir kadro oluşturmayı planlayan yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda hem belirlenen isimler hem de önerilen futbolcuları değerlendirip arasından seçilen oyuncular için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, Bruma ’yı da radarında tutuyor. Temsilcisi aracılığıyla kulübe teklif edilen 26 yaşındaki PSV ’li oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın ’la yapılacak görüşmenin ardından harekete geçilecek.

Larin gönderilebilir

Daha önce Galatasaray forması da giyen başarılı oyuncuya teknik ekipten onay çıkarsa kiralama teklifinde bulunulacak. Türkiye ’ye geri dönmeye sıcak bakan Portekizli futbolcuyla, anlaşılması halinde Cyle Larin ’in satışına onay çıkma durumu bulunuyor.

Gökmen Özcan

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 45 dakika önce
0 15 Bir dakikadan az

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