Spor

Beşiktaştan Vidaya flaş teklif! Ya feda ya da veda!

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki stopere, Yıllık 3,5 milyon avro ücretinde indirim yaparsan iki yıllık yeni kontrat yaparız denilecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaştan Vidaya flaş teklif! Ya feda ya da veda!
Beşiktaştan Vidaya flaş teklif! Ya feda ya da veda!

Beşiktaş ‘ta transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ederken her defasında gündeme Domagoj Vida’nın kazandığı ücret geliyor. Siyah beyazlı takımda beşinci sezona hazırlanan 32 yaşındaki stoperin kazandığı yıllık 3,5 milyon avroluk ücret, hem iç hem de dış transferde yöneticilerin elini zorlaştırıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Mali dengeyi sağlamaya çalışan yönetim, kadroya katmak istediği oyunculara teklif yaparken menajerlerinden “En az Vida kadar ücret isteriz” şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.

Garanti verilecek

Başkan Ahmet Nur Çebi bu duruma çare bulmak için özel bir plan hazırladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida’dan yıllık ücretinde indirime gitmesi istenecek. Hırvat yıldız bu teklifi kabul ederse iki yıllık yeni kontrat yapılmasının garantisi verilecek. Yönetim yapılacak transferlerde yıllık tavan ücreti 2 milyon avroda tutmak istiyor. Son olarak Aboubakar, yıllık 3,5 milyon avro isteği kabul edilmeyince Suudi Arabistan’ın en-Nasrr takımına gitmişti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 18 1 dakika okuma süresi

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