Spor

Beşiktaştan transferde 3lü atak

Beşiktaş, golcü transferinde Diego Costa ve listeye yeni giren Luuk de Jong konusunda pazarlıklarına devam ediyor. Uzun süredir hedefte bulunan Brezilyalı Alex Teixeira ’da ise artık imzaların an meselesi olduğu konuşuluyor

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 12 1 dakika okuma süresi
Beşiktaştan transferde 3lü atak
Beşiktaştan transferde 3lü atak

Teknik direktör Sergen Yalçın ’ın raporu doğrultusunda transferde atağa kalkan Siyah-Beyazlılar, özellikle golcü hamlesi konusunda hareketli saatler yaşıyor. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ’le yollarını ayıran Diego Costa ’ya son olarak 2.5 milyon Euro ’luk maaştan 2 yıllık teklifte bulunan yönetim, bu hafta içerisinde tecrübeli golcünün dosyasını olumlu ya da olumsuz olarak kapatmak istiyor. Hücumdaki yeni alternatif olarak listeye giren Sevilla ’nın Hollandalı forveti Luuk de Jong için de kiralama teklifi bu hafta içerisinde yapılacak. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da koydurmayı planlayan idareciler, bu konuda futbolcunun menajeriyle bilgi alışverişi yaptıktan sonra İspanyollar ’a önerisini iletecek.

Teixeira hazır ama…

Siyah-Beyazlılar, yaklaşık 1 aydır transfer görüşmelerinde bulundukları AlexTeixeira ’da da önemli aşama kaydetti. Sambacı ’ya son olarak 2.5 milyon Euro ’dan 2 yıllık maaş ve iki taksit halinde ödenmek şartıyla 1 milyon Euro ’luk imza parası önerisinde bulunan Beşiktaş , futbolcuyu ikna etmeye çok yaklaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın ’ın takıma kazandırılmasını özellikle istediği yıldız futbolcu da yakın arkadaşı Josef de Souza ’nın da etkisi sebebiyle mali konularda anlaşma sağlanması halinde yeni rotasını İstanbul olarak belirlemeye hazır.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 12 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

Son dakika | Beşiktaşta transferde son hedef: Luuk de Jong

Son dakika | Beşiktaşta transferde son hedef: Luuk de Jong

14 saat önce
Salih Uçandan Beşiktaş paylaşımı: Tüyler diken diken!

Salih Uçandan Beşiktaş paylaşımı: Tüyler diken diken!

16 saat önce
Rachid Ghezzalın babası açıkladı! Galatasaraydan teklif aldık

Rachid Ghezzalın babası açıkladı! Galatasaraydan teklif aldık

16 saat önce
Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov

Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov

17 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün