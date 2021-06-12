Spor

Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia

Devler Ligi için tecrübeli bir savunmacı daha almak isteyen Beşiktaşa, Medhi Benatia önerildi. Kariyerini Katarda sürdüren, şu anda ise boşta olan Faslı savunmacının da Siyah Beyazlı ekibe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia
Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia

Kara Kartal’ın hocası Sergen Yalçın, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek olan takımı için uzun boylu ve tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istediğini yönetime bildirmişti. Yalçın, tam da böyle bir oyuncu isterken, Kara Kartal’da flaş bir isim ön plana çıktı. Kariyerinde; Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa’nın köklü kulüplerinde top koşturan, son olarak da Katar ekibi Al-Duhail’in formasını giyen Medhi Benatia’nın, sözleşmesi sona erdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

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