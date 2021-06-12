Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia

Kara Kartal’ın hocası Sergen Yalçın, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek olan takımı için uzun boylu ve tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istediğini yönetime bildirmişti. Yalçın, tam da böyle bir oyuncu isterken, Kara Kartal’da flaş bir isim ön plana çıktı. Kariyerinde; Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa’nın köklü kulüplerinde top koşturan, son olarak da Katar ekibi Al-Duhail’in formasını giyen Medhi Benatia’nın, sözleşmesi sona erdi.