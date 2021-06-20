Spor

Beşiktaştan orta sahaya Mascarell iddiası

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Siyah-Beyazlılar, Schalke 04 forması giyen orta saha oyuncusu Omar Mascarellin transfer listesine ekledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden şampiyon Beşiktaş ‘ta İspanyol orta saha oyuncusu Omar Mascarell’i listesine ekledi.

Bundesliga’da küme düşen Schalke kadrosunda küçülmeye gidecek. Bu bağlamda Alman kulübün Mascarell’in ayrılığına izin vermesi bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş’ın dışında ülkesinden Villarreal’in de ilgisi olduğu öğrenildi.

Francis Coquelin’in Marsilya’ya transfer olma ihitmali üzerine Mascarell’i gündemine alan Villarreal ve Beşiktaş henüz Schalke ile transfer konusunda görüşme yapmadı.

İki kulübün de oyuncu ile görüştüğü ancak Schalke ile resmi bir temasa geçmediği öğrenilirken, Schalke’nin bu transfer için küçük bir bonservis ücreti isteyeceği iddia edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 21 Bir dakikadan az

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