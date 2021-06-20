Beşiktaştan orta sahaya Mascarell iddiası

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden şampiyon Beşiktaş ‘ta İspanyol orta saha oyuncusu Omar Mascarell’i listesine ekledi.

Bundesliga’da küme düşen Schalke kadrosunda küçülmeye gidecek. Bu bağlamda Alman kulübün Mascarell’in ayrılığına izin vermesi bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş’ın dışında ülkesinden Villarreal’in de ilgisi olduğu öğrenildi.

Francis Coquelin’in Marsilya’ya transfer olma ihitmali üzerine Mascarell’i gündemine alan Villarreal ve Beşiktaş henüz Schalke ile transfer konusunda görüşme yapmadı.

İki kulübün de oyuncu ile görüştüğü ancak Schalke ile resmi bir temasa geçmediği öğrenilirken, Schalke’nin bu transfer için küçük bir bonservis ücreti isteyeceği iddia edildi.