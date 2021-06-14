Beşiktaştan Okan Buruk yalanlaması

Süper Lig ‘i şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götüren Beşiktaş ‘ta Sergen Yalçın’ın yeni sözleşmesi camiada şu an düşünülen tek konu olmuş durumda. Siyah Beyazlı ekip bugün çıkan Okan Buruk iddialarını da sert bir dille yalanladı.