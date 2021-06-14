Spor
Beşiktaştan Okan Buruk yalanlaması
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Okan Burukla görüşme yaptığı iddialarını yalanladı. Torunoğulları sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Okan Buruk ’la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksatı beni yıpratmaya yöneliktir. ifadelerini kullandı.
Süper Lig ‘i şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götüren Beşiktaş ‘ta Sergen Yalçın’ın yeni sözleşmesi camiada şu an düşünülen tek konu olmuş durumda. Siyah Beyazlı ekip bugün çıkan Okan Buruk iddialarını da sert bir dille yalanladı.