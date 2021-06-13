Spor
Beşiktaştan iki bomba birden! Diego Costa ve Edin Dzeko
Aboubakarı gönderen ve TFF harcama limitlerinin artacak olması nedeniyle golcü transferinde gaza basan Beşiktaş Yönetimi, iki yıldızı birden bitirmeyi hedefliyor. Siyah-Beyazlılar, Diego Costa ve Edin Dzeko için tüm şartları sonuna kadar zorlayacak.
Geçtiğimiz günlerde Vincent Aboubakar’ı gönderen Beşiktaş ‘ta golcü transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Özellikle TFF’nin harcama limitlerini artıracak olması nedeniyle Siyah-Beyazlılar da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde rekabetçi olabilecek bir kadro kurmanın hayallerini kuruyor. Bu yüzden Kara Kartal, daha önce temas halinde olduğu, son olarak Atletico Madrid’in formasını giyen, şu anda ise boşta olan Diego Costa’yı ilk etapta bitirmeyi hedefliyor. Ardından İtalyan ekibi Roma ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Edin Dzeko ile anlaşmaya varmak istiyor.