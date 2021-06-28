Spor

Beşiktaştan forvete transfer atağı! Mitrovic ve Diego Costa

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Sergen Yalçınla anlaşan Beşiktaş, transfer çalışmalarına yoğunluk verecek. Yönetim, deneyimli çalıştırıcı ile görüşerek izlenecek yol haritasını belirleyecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Beşiktaştan forvete transfer atağı! Mitrovic ve Diego Costa
Beşiktaştan forvete transfer atağı! Mitrovic ve Diego Costa

Siyah beyazlıların gündeminde Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic Beşiktaş , Sergen Yalçın ile imzaların atılmasının ardından, gözünü transfere çevirdi.

Hafta içinde yönetimle görüşecek Yalçın, mevki ve oyuncu bazında isteklerini iletecek.

Şu ana kadar Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varan siyah beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adamdan gelecek rapor doğrultusunda harekete geçecek.

Önceliğini hücum hattına vermeyi düşünen Beşiktaş ’ta, Aleksandar Mitrovic ve Diego Costa’nın isimleri gündeme geldi.

Bu oyuncularla alakalı teknik ekipten gelecek rapora göre girişimde bulunulacak.

Diego Costa ’nın boşta olması, transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Ancak Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun 6 aydır futboldan uzak olması yönetimi düşündürüyor.

Aleksandar Mitrovic ’te ise durum farklı. Sırp oyuncu, Premier Lig’den düşen Fulham’da kalmak istemiyor.

Beşiktaş ’ın, Şampiyonlar Ligi ’nde oynayacak olması 26 yaşındaki futbolcuyu iknada önemli bir avantaj olarak görünüyor.

Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın ’dan onay gelmesi durumunda Mitrovic ’i kiralamak için temaslara başlayacak. (TRT Spor)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 25 1 dakika okuma süresi

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