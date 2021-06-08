Spor
Beşiktaştan Dzeko bombası
Roma ’nın başına geçen Mourinho ’nun Bosnalı golcüyü istememesi üzerine Kara Kartal harekete geçti. Şampiyonlar Ligi ’nde marka bir forvetle boy göstermeyi hedefleyen Siyah-Beyazlılar, Edin Dzeko ’nun menajeriyle temaslara başladı. İtalyan kulübünün bonservisi konusunda kolaylık sağlayacağı Dzeko için mali konular masaya yatırıldı. Costa için 2.5 milyon Euro maaş artı bonusları gözden çıkaran Beşiktaş, benzer bir teklif sunmayı düşünüyor.
Siyah-Beyazlılar transferde tüm ağırlığını forvete verdi… Başkan Ahmet Nur Çebi ’nin de açıkladığı gibi Beşiktaş hücum bölgesine nokta atışı takviye yapmayı planlıyor. Sonrasında bir santrfor daha düşünülüyor. Kartal ’da Diego Costa ismi ağırlık kazanırken, gündeme bomba bir isim daha geldi: Edin Dzeko.