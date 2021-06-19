Beşiktaştan Domagoj Vidaya yeni sözleşme

Siyah-Beyazlılar, tecrübeli savunmacı Domagoj Vida ile olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Ancak senelik 3.3 milyon Euro’yayakın bir ücret kazanan Hırvat futbolcudan, maaşında indirime gitmesi talep edilecek. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, teklifi kabul ederse sözleşme imzalanacak. Taraflar arasında görüşmelerin ise EURO 2020 sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.