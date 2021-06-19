Spor

Beşiktaştan Domagoj Vidaya yeni sözleşme

Beşiktaş, tecrübeli savunmacı Domagoj Vida ile olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Beşiktaştan Domagoj Vidaya yeni sözleşme
Beşiktaştan Domagoj Vidaya yeni sözleşme

Siyah-Beyazlılar, tecrübeli savunmacı Domagoj Vida ile olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Ancak senelik 3.3 milyon Euro’yayakın bir ücret kazanan Hırvat futbolcudan, maaşında indirime gitmesi talep edilecek. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, teklifi kabul ederse sözleşme imzalanacak. Taraflar arasında görüşmelerin ise EURO 2020 sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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