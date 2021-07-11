Spor

Beşiktaştan Diego Costaya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro

Beşiktaş Yönetimi, Diego Costaya 2 yıl için yaptığı bonuslarla beraber toplamda 5 milyon Euroluk teklifi, oyuncunun düşünme sürecini hızlandırmak için 5.5 milyon Euroya yükseltti. Bu hareketle İspanyol golcünün diğer talibi Benficanın önüne geçen Kara Kartal, 32 yaşındaki futbolcuya Siyah Beyazlı formayı giydirmek için geri sayıma geçti. (Beşiktaş Gazetesi - FANATİK ÖZEL)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaştan Diego Costaya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro
Beşiktaştan Diego Costaya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro
Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basmıştı. 

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Bu doğrultuda İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ’le yollarını ayıran Diego Costa için harekete geçen yönetim, 32 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro garanti 500 bin Euro da bonus olmak üzere toplamda 2.5 milyon Euro ’luk öneride bulunmuştu. 

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Portekiz ekiplerinden Benfica ’nın da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı tecrübeli oyuncu, son önerilerin ardından menaceri aracılığıyla Beşiktaş ’la bağlantıya geçip düşünmek için süre istemişti. 

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Yaklaşık 1,5 haftadır Costa ’nın kararını vermesini bekleyen idarecilerden dün flaş bir hamle geldi. 

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Şimdi karar zamanı…

Siyah-Beyazlılar, Diego Costa ’ya yaptıkları 2.5 milyon Euro ’dan 2 senelik kontrat önerisini 2 milyon 750 bin Euro olarak güncelledi. 

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Sürecin biraz daha hızlanması için bu harekete geçen yönetim, 2 yıl için önerdiği 5 milyon Euro ’yu 5.5 milyon Euro ’ya çıkardı.

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Bu gelişme sonrasında Kara Kartal ’ın teklifi, maddi olarak Benfica ’nın önüne geçmiş oldu. 

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Katar, Arabistan ve Çin ’den gelen teklifleri Avrupa ’da forma giymek istediği için geri çeviren tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş’ın yaptığı son girişim sonrasında kararını çok geçmeden vermesi bekleniyor. 

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro...

sözleşme

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 18 1 dakika okuma süresi

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