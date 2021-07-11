Beşiktaştan Diego Costaya zamlı teklif! 5.5 milyon Euro

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basmıştı.

Bu doğrultuda İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ’le yollarını ayıran Diego Costa için harekete geçen yönetim, 32 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro garanti 500 bin Euro da bonus olmak üzere toplamda 2.5 milyon Euro ’luk öneride bulunmuştu.

Portekiz ekiplerinden Benfica ’nın da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı tecrübeli oyuncu, son önerilerin ardından menaceri aracılığıyla Beşiktaş ’la bağlantıya geçip düşünmek için süre istemişti.

Yaklaşık 1,5 haftadır Costa ’nın kararını vermesini bekleyen idarecilerden dün flaş bir hamle geldi.

Şimdi karar zamanı…

Siyah-Beyazlılar, Diego Costa ’ya yaptıkları 2.5 milyon Euro ’dan 2 senelik kontrat önerisini 2 milyon 750 bin Euro olarak güncelledi.

Sürecin biraz daha hızlanması için bu harekete geçen yönetim, 2 yıl için önerdiği 5 milyon Euro ’yu 5.5 milyon Euro ’ya çıkardı.

Bu gelişme sonrasında Kara Kartal ’ın teklifi, maddi olarak Benfica ’nın önüne geçmiş oldu.

Katar, Arabistan ve Çin ’den gelen teklifleri Avrupa ’da forma giymek istediği için geri çeviren tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş’ın yaptığı son girişim sonrasında kararını çok geçmeden vermesi bekleniyor.

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