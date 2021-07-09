Spor

Beşiktaştan Burak Kapacak harekatı! Girişimler başladı

Beşiktaş, Bursaspor ’dan Burak Kapacak ’ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar 21 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 12 Bir dakikadan az
Beşiktaştan Burak Kapacak harekatı! Girişimler başladı
Beşiktaştan Burak Kapacak harekatı! Girişimler başladı

Beşiktaş transfer listesine Bursaspor ’dan Burak Kapacak ’ı dahil etti. Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlılar, Burak için girişimlere başladı.

21 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı kulüp ile 2024 ’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı.

NTV Spor

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son dakika | Beşiktaşta transferde son hedef: Luuk de Jong

Son dakika | Beşiktaşta transferde son hedef: Luuk de Jong

14 saat önce
Salih Uçandan Beşiktaş paylaşımı: Tüyler diken diken!

Salih Uçandan Beşiktaş paylaşımı: Tüyler diken diken!

16 saat önce
Rachid Ghezzalın babası açıkladı! Galatasaraydan teklif aldık

Rachid Ghezzalın babası açıkladı! Galatasaraydan teklif aldık

16 saat önce
Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov

Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov

17 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün