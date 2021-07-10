Spor

Beşiktaştan Brumaya transfer teklifi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaşın PSVde forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Brumaya transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaştan Brumaya transfer teklifi
Beşiktaştan Brumaya transfer teklifi
Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi…Beşiktaş’ın PSV’de forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma’ya transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi

Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi

İç transferde Atiba, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal’la sözleşme uzatan, dış transferde ise ilk imzayı Salih Uçan’a attıran Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi

Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar, daha önce Galatasaray’da forma giyen PSV’nin Portekizli yıldızı Bruma için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi

Beşiktaş Yönetimi Bruma’yı kiralık olarak kulübe katmak istiyor. 

Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi

Sözleşmesine satınalma opsiyonu da koydurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, böylece Ghezzal ve Rosier’de yaladığı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.

Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi

PSV 5 milyon euro istiyor

Oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak isteyen Hollanda ekibi ise Bruma’nın bonservisini 5 milyon euro olarak belirledi.

Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi

Türkiye’den başka takımlar da istiyor

26 yaşındaki futbolcuya İtalya, İspanya ve Türkiye’den tekliflerin de olduğu bu takımlardan birinin de Adana Demirspor olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'tan Bruma'ya transfer teklifi

Bruma gelmeye sıcak bakıyor

Hollanda ekibi ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Bruma’nın PSV’den ayrılıp Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 19 1 dakika okuma süresi

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