Spor
Beşiktaştan Berna Gözbaşı İle Tahir Kırana tebrik
Beşiktaş, Kayserispora yeniden başkan seçilen Berna Gözbaşı ve Çaykur Rizesporun yeni başkanı Tahir Kıranı tebrik etti.
Beşiktaş , Kayserispor’a yeniden başkan seçilen Berna Gözbaşı ve Çaykur Rizespor ‘un yeni başkanı Tahir Kıran’ı tebrik etti.
Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;
Kayserispor Kulübü ’nün bugün yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ’nda Süper Lig ’in ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı ’nın yeniden, Çaykur Rizespor Kulübü ’nün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ’nda ise Tahir Kıran ’ın başkanlık görevine seçildiklerini öğrenmiş bulunmaktayız.
Sayın Berna Gözbaşı ile Sayın Tahir Kıran ’ı ve Yönetim Kurulu arkadaşlarını tebrik eder, ülkemizin güzide kulüplerinde gerçekleştirilen seçimlerin Türk sporu adına hayırlı olmasını temenni ederiz.