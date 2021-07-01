Spor

Beşiktaştan Atiba Hutchinsona 600 bin euro

Beşiktaşla bir yıl daha sözleşme imzalayacak olan Atiba için yönetim, 38 yaşındaki futbolcuya 600 bin euroluk teklifte bulundu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Kara Kartal ’da 8 sezonda başarıyla görev yapan Atiba Hutchinson, futbol kariyerine 1 yıl daha devam etmek için Beşiktaş ’la görüşmelere başladı. Yönetimin, 38 yaşındaki futbolcuya 500 bin Euro ’su garanti olmak üzere bonuslarla birlikte 600 bin Euro teklif ettiği bildirildi. Tarafların, ilk temasta önemli aşama kat ettiği ve imzaların yakın süreçte atılmasının beklendiği belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 13 Bir dakikadan az

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