Beşiktaştan Atiba Hutchinsona 600 bin euro

Kara Kartal ’da 8 sezonda başarıyla görev yapan Atiba Hutchinson, futbol kariyerine 1 yıl daha devam etmek için Beşiktaş ’la görüşmelere başladı. Yönetimin, 38 yaşındaki futbolcuya 500 bin Euro ’su garanti olmak üzere bonuslarla birlikte 600 bin Euro teklif ettiği bildirildi. Tarafların, ilk temasta önemli aşama kat ettiği ve imzaların yakın süreçte atılmasının beklendiği belirtildi.