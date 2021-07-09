Spor

Beşiktaştan Alex Teixeiraya yeni transfer teklifi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeiraya yeni transfer teklifinde bulundu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaştan Alex Teixeiraya yeni transfer teklifi
Beşiktaştan Alex Teixeiraya yeni transfer teklifi

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş , Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’ya yeni transfer teklifinde bulundu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’ya göre; Beşiktaş, Alex Teixeira’ya yeni bir transfer teklifinde bulundu.

Teklif artırıldı

Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı yıldıza 2 +1 yıllık sözleşme, sezonluk 2 milyon euroya ek olarak 500 bin euro bonus teklif etti.

Ayrıca Teixeira, Beşiktaş’ın 1,5 milyon euro imza parası teklifinin 2 milyona çıkarılmasını istiyor.

Beşiktaşlı yetkililer ile Alex Teixeira arasında 500 bin Euro’luk bir fark kaldı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 16 Bir dakikadan az

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