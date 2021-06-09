Spor

Beşiktaşta zirve haftası! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir

Yeni sözleşme ve dış transfer konusunda görüşmesi planlanan Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi için kritik hafta geldi, çattı. İkilinin, önümüzdeki günleri çerisindeki programlarının uygun olduğu ve hafta içinde bir araya geleceği öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Beşiktaşta zirve haftası! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir
Beşiktaşta zirve haftası! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi ’nin, uzun bir süredir yeni sözleşme ve dış transfer politikasını belirlemek için masaya oturacağı konuşuluyordu. Ancak ikili, birçok kez arada çıkan pürüzlerden ötürü yani bir türlü takvimlerinde uygun vakit bulunmadığı için bir araya gelememişti.

Son edinilen bilgilere göre, Yalçın ve Çebi ’nin, programlarının önümüzdeki günler için müsait olduğu bilgisine ulaşıldı. Hal böyle olunca ikilinin, hafta içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor. Gerçekleştirilecek zirvede ise konu başlıkları şimdiden belli.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 39 Bir dakikadan az

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