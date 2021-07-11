Beşiktaş’ta yolcular belli oluyor!

Beşiktaş ’ta yolların ayrılacağı futbolcularla ilgili konuşan Gökmen Özcan, “Beşiktaş ’ın kadrosuna transferler lazım. Kadroda şu anda bulunan bazı isimler gözden çıkarılmış durumda. Douglas bu isimlerden ilki. Douglas ’la yolları ayırmak için görüşülüyor fakat Douglas istekli değil. Onunla görüşen yöneticiye ‘ben neden Beşiktaş ’tan ayrılayım ki, burası benim için bir cennet.. Hem spor yapıyorum hem de para kazanıyorum. ’ Douglas hukuki olarak kalacağını bildiği için gitmek istemiyor. Son 1 yıllık kontratını da tamamlamak istiyor.” Sözlerini ifade etti.

Diğer isimlerle de ilgili konuşan Gökmen Özcan, “Lens de geçen sezon kadrodışı kalmıştı ve Fatih Karagümrük ’e kiralık olarak gönderilmişti. Onunla da yola devam edilmeyeceği söylendi. Tyler Boyd da geçtiğimiz sezon listedışı kalmıştı. Sergen Yalçın bu sene de Boyd ’u kadroda düşünmüyor.” Sözleriyle Beşiktaş ’taki gidişatı değerlendirdi.