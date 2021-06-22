Beşiktaşta yoğun trafik! Sergen Yalçın sonrası transfer

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı. Geçen dönemi çifte kupayla tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın ’ın sözleşmesini tazelemek için görüşmelerde bulunan yönetim, dün de başarılı hocayla bir araya geldi.

Hem Yalçın ’ın kontratı hem de gelecek sezonun planlaması konusu masaya yatırıldı. Transfer konusunda da adeta 4 koldan bir atak yapılsa da önceliği Sergen Yalçın ’ın kontratına veren Beşiktaşlı idareciler, tecrübeli çalıştırıcıyla imzaların yakın süreçte atılması sonrasında yeni takviyeler konusuna hız verecek.

Gidenlerin yeri dolacak

Forvet hattındaki isimlerden Vincent Aboubakar ’la yolların ayrılması, Cenk Tosun ’un da kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından en büyük atak, forvet bölgesi için olacak.

Kiralık kontratları sona eren; Francisco Montero ve Bernard Mensah ’ın yerlerine de savunma ve orta alana takviyeler yapılacak.

Milli oyuncu Dorukhan Toköz ’le yolların ayrılması sonrasında ön liberoyu da güçlendirecek olan yönetim; Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Valentin rosier ’le de yeni sözleşme yapacak. İşte transferde son durum…

Arnautovic Avrupa’ya dönmeye hazır

Golcü konusunda uzun süredir birçok isim üzerinden çalışmalarını sürdüren Siyah Beyazlılar, son olarak Avusturya formasıyla Euro 2020 ’de mücadele eden Marko Arnautovic ’i hedefleri arasına eklemişti.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Çin Ligi ekibi Shanghai Port ’tan ayrılmak için geri sayımda bulunan 32 yaşındaki futbolcuyla temasların devam ettiği kaydedildi.

Daha önce; West Ham, İnter ve Twente gibi kulüplerde forma giyen deneyimli oyuncunun menaceriyle maaş pazarlıklarının sürdüğü, başarılı ismin bonservisi elinde olarak Avrupa ’ya dönüş hazırlığında olduğu ifade edildi.

Costa için Katar’dan rakip

La Liga devi Atletico Madrid ’le ocak ayında yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan Diego Costa, kendisine yeni bir takım bulamamıştı. Kariyerini ilk etapta Avrupa ’da sürdürmek istediği için başta Çin ’den olmak üzere gelen birçok öneriyi geri çeviren 32 yaşındaki futbolcuyla pazarlıklar devam ediyor.

Yönetimin, son olarak 2 milyon Euro maaş önerdiği yıldız futbolcunun, Katar ’dan gelen yüksek teklifler sebebiyle kafasının karıştığı ve menaceri aracılığıyla Avrupa ’dan gelen diğer önerileri de düşünmek için süre istediği belirtildi.

Teixeira, Ljajic’e bağlı

Takımın orta alanını güçlendirmek için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olması sebebiyle Alex Teixeira ’nın üzerine yoğunlaşmıştı. 2016 yılında 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar ’dan Jiangsu FC ’ye transfer olan Brezilyalı 10 numara, Çin Ligi ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kartal ’ın radarına girmişti.

Menaceri aracılığıyla kulüpten seneliği 2.5 milyon Euro ’dan 3 yıllık sözleşme isteyen 31 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler devam ediyor. Yönetim, aynı bölgede forma giyen 3.5 milyon Euro ’luk maaşlı Adem Ljajic ’i elden çıkarıp Brezilyalı futbolcuyu almak istiyor.

Vidal’e şartlı evet

İtalya Serie A ekibi İnter ’le ayrılığın eşiğinde bulunan Arturo Vidal, İtalyan basının iddiasına göre Kartal ’a önerilmişti.

Merkez orta saha ve ön libero hatlarında görev yapan 34 yaşındaki Şilili futbolcuyu değerlendirmeye alan ve olumlu yanıt veren yönetim, bonservisini alıp gelmesi ve 1.5 milyon Euro ’luk maaşı kabul etmesi şartlarıyla Vidal ’e açık kapı bıraktı. Birçok kulüpten teklifler alan deneyimli oyuncunun, yeni haftada kararını iletmesi bekleniyor.

Rosier’de mutlu son

Portekiz ekibi Sporting’den kiralanan Valentin Rosier, geçen sezon elde edilen çifte kupaya direkt katkı vermişti. Tecrübeli Fransız sağ beki kadroda tutmak için çalışmalarda bulunan Siyah Beyazlı idareciler, 1,5 milyon Euro maaş karşılığında 24 yaşındaki futbolcuyla anlaştı.

Bu gelişmenin ardından Sporting’le temaslara ağırlık veren Kartal’ın, yaklaşık 4 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşmaya oldukça yaklaştığı öğrenildi.

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