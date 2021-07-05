Spor
Beşiktaşta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı
Beşiktaşta yeni sezon öncesi Necip Uysal, Serdar Saatçı ve Emre Bilgin, sağlık kontrolünden geçti.
Futbol takımından Necip Uysal, Serdar Saatçı ve Emre Bilgin, yeni sezon öncesi Acıbadem Altunizade Hastanesi ’nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.