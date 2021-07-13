Spor

Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam etti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri ’ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşularıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarını 12 Temmuz Pazartesi günü yapacağı çift idmanla sürdürecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

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