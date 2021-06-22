Spor
Beşiktaşta Vidanın sözleşmesi uzatılıyor
Yönetim, Beşiktaş ’la 5. sezonuna girecek olan Vida ’nın gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatma kararı aldı. Şu anda EURO 2020 ’de Hırvatistan formasıyla mücadele eden tecrübeli savunmacıyla artı 2 senelik kontrat yapılması planlanıyor.
Siyah-Beyazlılar ’ın kazandığı çifte kupanın mimarları arasında yer alan Domagoj Vida, yeni sezonda Beşiktaş ’ta 5. sezonuna giriş yapacak. 4 dönemde 133 maça çıkıp 15 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcunun formundan memnun olan yönetim, başarılı isme 2 yıllık yeni sözleşme önerecek.
Kontratı 1 Haziran 2022 ’de biten başarılı oyuncuyla Euro 2020 sonrasında 2024 ’e uzanan bir anlaşma yapılması bekleniyor. Beşiktaş ’tan yeni dönemde 3.5 milyon Euro kazanacak olan Vida ’ya, artı 2 yıl için de 2 milyon Euro ’su garanti, 500 bin Euro da bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro teklif edilecek.
Gökmen Özcan