Beşiktaşta Vidanın sözleşmesi uzatılıyor

Siyah-Beyazlılar ’ın kazandığı çifte kupanın mimarları arasında yer alan Domagoj Vida, yeni sezonda Beşiktaş ’ta 5. sezonuna giriş yapacak. 4 dönemde 133 maça çıkıp 15 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcunun formundan memnun olan yönetim, başarılı isme 2 yıllık yeni sözleşme önerecek.

Kontratı 1 Haziran 2022 ’de biten başarılı oyuncuyla Euro 2020 sonrasında 2024 ’e uzanan bir anlaşma yapılması bekleniyor. Beşiktaş ’tan yeni dönemde 3.5 milyon Euro kazanacak olan Vida ’ya, artı 2 yıl için de 2 milyon Euro ’su garanti, 500 bin Euro da bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro teklif edilecek.

Gökmen Özcan