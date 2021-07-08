Spor
Beşiktaşta Tyler Boyd ve Jeremain Lens kadroda düşünülmüyor
Beşiktaşta geçtiğimiz sezon Karagümrüke kiralanan Lens ve Sivasspora kiralanan Tyler Boydu Sergen Yalçın takımda düşünmüyor. İki oyuncudan da kulüp bulması istendi.
Kara Kartal ’da geçen sezon başında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, ikinci yarıda Karagümrük ’e kiralanmıştı. İstanbul temsilcisindeki kontratı sona ermesinin ardından 1 yıl daha kontratının bulunduğu Beşiktaş ’a dönen deneyimli kanat oyuncusuna, yeni sezonda takımda düşünülmediği ve kulüp bulması gerektiği iletildi.
TYLER BOYD’A DÖNÜŞ YOK
Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor ’da kiralık olarak geçiren ABD ’li kanat oyuncusu Tyler Boyd, sözleşmesini tamamlamasının ardından geri döndüğü Kartal ’da şok yaşadı. Yönetim, teknik ekibin kararı sonrasında Boyd ’a menaceri aracılığıyla yarın başlayacak yeni sezon kampına alınmayacağını iletti.