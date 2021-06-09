Beşiktaşta transfer operasyonu tam gaz!

Orta sahaya Hırvat yıldız

Polonyalı gazeteci Zbigniew Zulczyk ’ın yaptığı habere göre Beşiktaş ’ın gündemine flaş bir ismi aldığı ortaya çıktı. Buna göre Kara Kartal ’ın, Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split ’in formasını giyen vegeçen sezon 20 maçta 12 gol, 3 asistlik bir futbol ortaya koyan Mijo Caktas için harekete geçtiği bildirildi.

Ancak Siyah-Beyazlı ekibin bu transfer için rakiplerinin Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ve AEK olduğu belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise sona erdi.

On numaraya yeni aday

Siyah-Beyazlılar ’ın, Hollanda Ligi ekiplerinden Willem 2 ’nin formasını giyen Tresor Ndayishimiye için harekete geçeceği öğrenildi.

Scout ekipleri tarafından verilen raporlar doğrultusunda 22 yaşındaki on numara için pozitif yorumlar yapıldığı belirtildi. Belçikalı futbolcu için yapılacak son incelemelerin ardından temasların kurulabileceği belirtildi.

Suat Serdar’a kiralık önerisi

Alman basınında yer alan haberlere göre Schalke forması ile Bundesliga ’dan bir alt lige düşen Suat Serdar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Kara Kartal ’ın, 1 senelik kiralık teklifi yaptığı bildirildi. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerde maliyet konusunda anlaşılamaması nedeniyle bu transferin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Aboubakar’da sıcak gelişme

Kamerunlu golcü, Siyah-Beyazlı ekipten 3.5 milyon Euro talep etmiş Beşiktaş Yönetimi ise 1.5 milyon Euro önermişti. Taraflar arasında sıcak bir gelişme yaşandı. Kamerunlu futbolcu, son olarak yıllık ücret konusunda 2.5 milyon Euro’ya kadar indi ayrıca sakatlanması halinde tazminatsız gönderilme maddesinin çıkarılmasını istedi.

Ancak Kara Kartal, 29 yaşındaki futbolcuya son olarak 1.8 milyon Euro önerirken, Aboubakar’ın taleplerini ise kabul etmedi. Hal böyle olunca taraflar arasındaki görüşmeler daha önce olduğu gibi yine tıkandı.

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