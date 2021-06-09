Spor

Beşiktaşta transfer operasyonu tam gaz!

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupasını da müzesine götürerek double yapan Beşiktaşta transfer hareketliliği yaşanıyor. İşte gündeme gelen isimler ve son durumları...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaşta transfer operasyonu tam gaz!
Beşiktaşta transfer operasyonu tam gaz!
Beşiktaş'ta transfer operasyonu tam gaz!

Orta sahaya Hırvat yıldız

Polonyalı gazeteci Zbigniew Zulczyk ’ın yaptığı habere göre Beşiktaş ’ın gündemine flaş bir ismi aldığı ortaya çıktı. Buna göre Kara Kartal ’ın, Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split ’in formasını giyen vegeçen sezon 20 maçta 12 gol, 3 asistlik bir futbol ortaya koyan Mijo Caktas için harekete geçtiği bildirildi. 

Beşiktaş'ta transfer operasyonu tam gaz!

Ancak Siyah-Beyazlı ekibin bu transfer için rakiplerinin Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ve AEK olduğu belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise sona erdi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu tam gaz!

On numaraya yeni aday

Siyah-Beyazlılar ’ın, Hollanda Ligi ekiplerinden Willem 2 ’nin formasını giyen Tresor Ndayishimiye için harekete geçeceği öğrenildi. 

Beşiktaş'ta transfer operasyonu tam gaz!

Scout ekipleri tarafından verilen raporlar doğrultusunda 22 yaşındaki on numara için pozitif yorumlar yapıldığı belirtildi. Belçikalı futbolcu için yapılacak son incelemelerin ardından temasların kurulabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu tam gaz!

Suat Serdar’a kiralık önerisi

Alman basınında yer alan haberlere göre Schalke forması ile Bundesliga ’dan bir alt lige düşen Suat Serdar için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Beşiktaş'ta transfer operasyonu tam gaz!

Buna göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Kara Kartal ’ın, 1 senelik kiralık teklifi yaptığı bildirildi. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerde maliyet konusunda anlaşılamaması nedeniyle bu transferin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu tam gaz!

Aboubakar’da sıcak gelişme

Kamerunlu golcü, Siyah-Beyazlı ekipten 3.5 milyon Euro talep etmiş Beşiktaş Yönetimi ise 1.5 milyon Euro önermişti. Taraflar arasında sıcak bir gelişme yaşandı. Kamerunlu futbolcu, son olarak yıllık ücret konusunda 2.5 milyon Euro’ya kadar indi ayrıca sakatlanması halinde tazminatsız gönderilme maddesinin çıkarılmasını istedi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu tam gaz!

Ancak Kara Kartal, 29 yaşındaki futbolcuya son olarak 1.8 milyon Euro önerirken, Aboubakar’ın taleplerini ise kabul etmedi. Hal böyle olunca taraflar arasındaki görüşmeler daha önce olduğu gibi yine tıkandı.

süper lig

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 26 1 dakika okuma süresi

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