Beşiktaşta sürpriz ayrılık! Yönetime iletti

Beşiktaş ‘ta sürpriz ayrılık…Beşiktaş’ın Hajduk Split takımına kiraladığı Umut Nayir, kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Beşiktaş Yönetimi Umut’un ayrılığına sıcak bakarken ufak da bonservis kazanmak istiyor.

Umut Nayir’a Türkiye ’den başta Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Karagümrük ile yurt dışından da birçok teklif olduğu öğrenildi. Umut kararını önümüzdeki günlerde verecek. (TRT Spor)