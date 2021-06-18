Spor

Beşiktaşta sürpriz ayrılık! Yönetime iletti

Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaşın deneyimli futbolcusu Umut Nayir, Siyah-Beyazılardan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 9 saat önce
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Beşiktaş ‘ta sürpriz ayrılık…Beşiktaş’ın Hajduk Split takımına kiraladığı Umut Nayir, kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Beşiktaş Yönetimi Umut’un ayrılığına sıcak bakarken ufak da bonservis kazanmak istiyor.

Umut Nayir’a Türkiye ’den başta Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Karagümrük ile yurt dışından da birçok teklif olduğu öğrenildi. Umut kararını önümüzdeki günlerde verecek. (TRT Spor)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 9 saat önce
0 26 Bir dakikadan az

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