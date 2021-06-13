Spor

Beşiktaşta son dakika Valentin Rosier gelişmesi!

Beşiktaş yönetimi, Fransız sağ bek Valentin Rosier için çalışmalarına hız verdi. 24 yaşındaki oyuncu takımda kalmak isteğini bildirdi. Siyah-Beyazlılar ise Sporting Lizbon ’a 4 milyon Euro ’luk opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaşta son dakika Valentin Rosier gelişmesi!
Beşiktaşta son dakika Valentin Rosier gelişmesi!
Beşiktaş'ta son dakika Valentin Rosier gelişmesi!

Beşiktaş bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmesi yaparken, diğer yandan da transfere yoğunlaştı. Siyah-Beyazlılar, bonservisini almak için kulübüyle görüşmeye başladığı Valentin Rosier’de aşama kaydetti. (Sabah)

Beşiktaş'ta son dakika Valentin Rosier gelişmesi!

Portekiz ekibi Sporting ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıklarına devam eden yönetim, 4 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Aynı zamanda teklifine sonraki satıştan pay ekleyen Kartal, Rosier’i ise ikna etti.

Beşiktaş'ta son dakika Valentin Rosier gelişmesi!

RUSLARI GERİ ÇEVİRDİ

Fransız sağ bekin Beşiktaş’ta devam etmek istediği ve Rusya’dan gelen teklifleri geri çevirdiği yönetime aktarıldı. 

Beşiktaş'ta son dakika Valentin Rosier gelişmesi!

Geçtiğimiz sezon 800 bin Euro’ya oynayan 24 yaşındaki oyuncunun maaşı bonuslarla birlikte 1.4 milyon Euro’ya çıkarılacak ve Roiser ile 3 yıllık kontrat yapılacak.

Beşiktaş'ta son dakika Valentin Rosier gelişmesi!

ARTURO VİDAL İÇİN BEŞİKTAŞ DEVREDE

Bu arada İnter’den bu sezon ayrılması beklenen Arturo Vidal için Zenit’ten sonra Beşiktaş da devreye girdi.

Beşiktaş'ta son dakika Valentin Rosier gelişmesi!

34 yaşındaki yıldız için İtalyan basınında Calciomercato’nun haberine göre, Beşiktaş’ın da devreye girdiği ve Vidal’in seçenekleri arasında Türkiye olduğu belirtildi. Daha önce Meksika kulübü Club America’nın kadrosuna katmak istediği Vidal, kendisine yöneltilen teklifi reddetmişti.

Süper Lig Transfer

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 26 1 dakika okuma süresi

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