Beşiktaşta son dakika transfer gelişmesi!

Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon performansıyla parlayan yıldızları elinden kaçırmak istemeyen Siyah-beyazlılar, Ghezzal ve Rosier için de girişimlerini sürdürüyor.

Tivibu Spor’da konuşan Fanatik Gazetesi Editörü Gökmen Özcan, Beşiktaş’ın transfer listesini masaya yatırdı.

Beşiktaş yönetiminin Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Diego Costa ve Alex Teixeira isimleri üzerinde odaklandığını ifade eden Gökmen Özcan, “Rosier’in İstanbul kampına katılacağını düşünüyorum. Ghezzal’da da problem yok, Beşiktaş’la yola devam edeceğini söyleyebilirim” dedi.

Rosier için Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de devreye girdiğini ifade eden Gökmen Özcan, “Fenerbahçe’nin yaptığı teklif, Galatasaray’ın teklifinden daha yüksek. Menajerinin aktardığı şu; ‘Oyuncu eğer parayı tercih etseydi Fenerbahçe’ye giderdi’ Rosier Beşiktaş ile yola devam edecek.” dedi.