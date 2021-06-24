Beşiktaşta son dakika! Sergen Yalçından o teklife olumlu yanıt

Beşiktaş ‘ta teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Kıran kırana geçen sezonda ligde Galatasaray ‘ı geride bırakıp şampiyon olan, Antalyaspor’u yenerek de kupayı kazanan Siyah-Beyazlılar’ın çifte kupa zaferi yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Sezon bitiminde tatile giden Yalçın ile görüşmeleri sürdüren ancak mutabakata varamayan Siyah-Beyazlılar’da sıcak gelişmeler yaşandı.

Akşam saatlerinde Sergen Yalçın’ın sürecin uzadığını belirtip yönetime görüşme talebini ilettiği öğrenildi. Bu sırada toplantı halinde olan yönetim ardından Yalçın ile temasa geçti.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın’ın yapacağı görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor.

22 milyon TL’ye olumlu yanıt

Asbaşkan ve A Takım Sorumlusu olan yönetici Emre Kocadağ toplantının ardından Sergen Yalçın’a yeniden masaya oturalım mesajını iletti. Yönetimin geçen sezon 7 milyon TL alan ve çifte kupa zaferi sonrası 30 milyon TL istediği iddia edilen genç teknik adama 22 milyon TL önerdiği belirtildi.

Beşiktaş’ı çifte kupayla buluşturan Sergen Yalçın’ın yönetimden gelen 22 milyon TL’lik öneriyi kabul ettiği belirtiliyor.

Sergen hocanın da bu rakama olumlu yanıt verdiği belirtiliyor. Son noktanın ise Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın’ın önümüzdeki günlerde yapacakları görüşmede konacağı kaydedildi.

Beşiktaş Gazetesi / FANATİK ÖZEL