Beşiktaşta son dakika Rosier gelişmesi

Portekiz ekibi Sporting ’den kiralık olarak takıma kazandırılan Valentin Rosier, ortaya koyduğu başarılı performansla çifte kupalı sezona damga vurmuştu. Sağ bek hattındaki etkili görüntüsüyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Rosier, kariyerine Beşiktaş ’ta devam etmek için yönetimle anlaşmış ve Kartal ’ın Sporting ’den bonservisini alması için beklemeye geçmişti. Ancak tarafların büyük ölçüde anlaşmasına rağmen imzanın bir türlü gelmemesi sonrasında tecrübeli futbolcu, Bein Sports Fransa ’ya konuştu. Rosier, “Hedefim ya Beşiktaş ile devam etmek ya da iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak. Şampiyonlar Ligi ’nde boy göstermek. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim, menacerlerim konuyla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.