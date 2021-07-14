Beşiktaşta son dakika Larin gelişmesi!

Cyle Larin ’in, Kara Kartal ’daki sözleşmesi sezon etme sonu bitecek. Tecrübeli oyuncuyla yola devam kararı alan ve temaslara başlayan yönetimin, 1.6 milyon Euro maaş alan isimden 2.5 milyon Euro ’luk talep aldığı kaydedildi. Bu gelişme sonrasında idarecilerin, bu yüksek zam isteğine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

Öte yandan Larin ’in menaceri Nick Mavromaras ’ın ise oyuncusunun talebini bilerek yüksek tutup Bosman Kuralı gereği kontratının bitimine 6 ay kala yeni dönem için başka takıma imza atma hakkını kullanıp Larin ’i bedelsiz olarak götürmeyi planladığı kaydedildi. Genç menacerin bu doğrultuda Yunan ekipleriyle görüşmelerde de bulunduğu ifade edildi.