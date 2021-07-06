Beşiktaşta son dakika gelişmesi! Atiba tamam, sırada Gökhan

5 Temmuz’da topbaşı yapacak Beşiktaş ‘ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam etme konusunda el sıkıştı. 8 sezondur Beşiktaş ’ta forma giyen Atiba, kariyerini 1 sene daha sürdürecek. Yönetim, futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibe girmek isterse deneyimli isme kolaylık sağlayacak.

Gökhan Töre ile de devam etmeyi planlayan yönetim, oyuncunun temsilcisiyle görüşüyor. Bu transferin de önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Ayrıca Kanadalı golcü Cyle Larin ile de sözleşme uzatmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti.

Yönetim, Temmuz ayının sonlarında milli takımdan dönecek Larin ile yeniden masaya oturarak anlaşmayı amaçlıyor. (TRT Spor)