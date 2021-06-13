Beşiktaşta son dakika Edin Dzeko gelişmesi!

Gelecek sezon için Devler Ligi’nde başarılı olmayı hedefleyen bir kadro kurmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak önceki gün Vincent Abobuakar’ın, Beşiktaş ‘taki 2. dönemi sona erdi. Sözleşme görüşmelerinin tıkanması sonucunda Kamerunlu oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’a gitti. Beşiktaş Yönetimi de golcü transferine hız verdi. Siyah-Beyazlılar, son sürat çalışmalarını sürdürürken, Şampiyonlar Ligi’nde seviye atlatacak Diego Costa için de şartları zorluyor. Aynı zamanda listenin ikinci sırasındaki isim de Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko. Boşnak futbolcunun temsilcisi Mirsad Türkcan, dün İstanbul’a gelip, yönetim ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Somut adımlar atılacak

Bu toplantı sonucunda taraflar arasında yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktığı öğrenildi. Bu doğrultuda 35 yaşındaki futbolcunun bonservisi konusunda kolaylık sağlanacağı belirtildi. Dzeko’nun da Kupa 1 kozu nedeniyle Siyah-Beyazlı formayı giyme konusuna olumlu baktığı bildirildi. Bu anlamda önümüzdeki günlerde Dzeko için somut adımlar atılacağı belirtildi.

Beşiktaş Gazetesi