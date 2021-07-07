Spor

Beşiktaşta son dakika Atiba ve Gökhan Töre gelişmesi! Teklif

Beşiktaş yönetimi, iç transferd çalışmalarına başladı. Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinsonla 1 yıllığına anlaşan siyah beyazlılar, Gökhan Töre ’ye de yıllık 7 milyon TL ’ye imza attırmayı hedefliyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Beşiktaşta son dakika Atiba ve Gökhan Töre gelişmesi! Teklif
Beşiktaşta son dakika Atiba ve Gökhan Töre gelişmesi! Teklif

Beşiktaş Yönetimi, iç transferde sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ile anlaştı. 8 yıldır forma giydiği takımın en istikrarlı ismi olan Kanadalı yıldız, önümüzdeki günlerde 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede Atiba bir yıl için 750 bin Euro isterken, Beşiktaş 550 bin Euro önermişti. Daha sonra gerçekleşen pazarlıklarda iki tarafın taviz vermesi sonucu anlaşma sağlandığı bildirildi.

Gökhan Töre’ye 7 milyon TL

Mukavelesi biten bir diğer futbolcu Gökhan Töre ile de gelecek hafta masaya oturulacak. Yönetim, geçen sezon 5 milyon TL ’ye oynayan tecrübeli futbolcuya 7 milyon TL teklif edecek. Ayrılmak istemeyen Gökhan Töre ile kısa zamanda anlaşma sağlanarak imza atması bekleniyor. (Hürriyet)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 11 Bir dakikadan az

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