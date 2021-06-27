Beşiktaşta sıra transfere geldi!

Beşiktaş ‘ta kriz sona erdi, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşıldı. Siyah Beyazlılar’da artık tüm gözler transferlere çevrildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ile birlikte, lig ve kupa olmak üzere 3 kulvarda yarışacak olan Kara Kartal geniş ve güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Aboubakar’ın ayrılması, sakatlığı nedeniyle uzun süre oynayamayacak olanCenk Tosun’un da kiralık geldiği Everton’a dönecek olması nedeniyle forvet takviyesi yapacak olan Siyah Beyazlılar’ın önceliği Diego Costa. Sergen Yalçın’ın da transferine onay verdiği İspanyol forvet konusunu kısa süre içinde sonlandırmak isteyen yönetim, 2 milyonu garanti, 500 bini de bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro önerdiği 32 yaşındaki forvete, kalan pürüzleri giderip 5 Temmuz’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları öncesinde Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor.