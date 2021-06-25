Beşiktaşta sıcak gelişme! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi görüşecek

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah beyazlılarda sözleşmesi biten Sergen Yalçın’la yönetim son bir kez görüşme yapacak. Bu görüşmede başkan Çebi’nin yanı sıra Emre Kocadağ da yer alacak.

Yönetim, tecrübeli çalıştırıcıyı ikna etmeye çalışacak. Sergen Yalçın’ın takımın başında olup olmayacağı bu görüşme sonrasında netlik kazanacak.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş ile sözleşme imzalamayacağını ifade etmişti.

Kaynak: TRT Spor