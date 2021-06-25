Spor

Beşiktaşta sıcak gelişme! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi görüşecek

Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın bu akşam yeni sözleşme için bir kez daha görüşecek. Son durum bu görüşme sonrası netlik kazanacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaşta sıcak gelişme! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi görüşecek
Beşiktaşta sıcak gelişme! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi görüşecek

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah beyazlılarda sözleşmesi biten Sergen Yalçın’la yönetim son bir kez görüşme yapacak. Bu görüşmede başkan Çebi’nin yanı sıra Emre Kocadağ da yer alacak. 

Yönetim, tecrübeli çalıştırıcıyı ikna etmeye çalışacak. Sergen Yalçın’ın takımın başında olup olmayacağı bu görüşme sonrasında netlik kazanacak. 

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş ile sözleşme imzalamayacağını ifade etmişti.

Kaynak: TRT Spor

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 24 Bir dakikadan az

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