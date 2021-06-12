Spor

Beşiktaşta Sergen Yalçın çifte kupalı sezonun ödülünü istiyor!

Şu ana kadar bir yol haritası çizilememesi nedeniyle belirsizlik içerisinde olan Beşiktaş yönetimi ve teknik patron Sergen Yalçın, iki tarafın da yıpranmaması adına adımlarını temkinli atıyor. Geride kalan sezon 700 bin euroya imza atan deneyimli hocanın tarihi başarının maddi ve manevi ödülünü almak istediği kaydedildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaşta Sergen Yalçın çifte kupalı sezonun ödülünü istiyor!
Beşiktaşta Sergen Yalçın çifte kupalı sezonun ödülünü istiyor!

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş , Sergen Yalçın ’la anlaşarak bir başka mutluluğu yaşamak istiyor. Şu ana kadar bir yol haritası çizilememesi nedeniyle belirsizlik içerisinde olan yönetim ve Yalçın, iki tarafın da yıpranmaması adına adımlarını temkinli atıyor. Sergen Yalçın ’ın yeni sezonun değil, çifte kupalı dönemin ödüllendirilmesini istediği öğrenildi. Geride kalan sezon 700 bin euroya imza atan deneyimli hocanın tarihi başarının maddi ve manevi ödülünü almak istediği kaydedildi.

Kocadağ görüşüyor

Siyah-beyazlı yönetim ise harcama limiti konusundaki belirsizlik ve gelirlerin sadece 3 ’te birinin kullanılabilmesi yüzünden sıkıntı yaşıyor. Çeşme ’ye giden Asbaşkan Emre Kocadağ burada tatil yapan Sergen Yalçın ile yeni sözleşme görüşmelerini bizzat yürütüyor. Yönetimin yıllık ücret önerisini son olarak 15 milyon liraya çıkardığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar ile Yalçın ’ın en geç bir hafta içinde resmi imzaları atarak, yeni sözleşme konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor. (Skorer)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 20 1 dakika okuma süresi

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