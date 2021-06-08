Spor

Beşiktaşta Sergen Yalçın 4 futbolcuyu kadroda istemiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş, Mensah, Douglas, Boyd ve Lens ile devam etmek istemiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 7 saat önce
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Beşiktaşta Sergen Yalçın 4 futbolcuyu kadroda istemiyor
Beşiktaşta Sergen Yalçın 4 futbolcuyu kadroda istemiyor

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş ’ta iç transferde çalışmalar sürüyor.. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler de belli olmaya başladı. Bu isimler arasında en önemlisi Bernard Mensah…

Satın alınma opsiyonu 5 milyon Euro

Geçen sezon 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hes Kablo Kayserispor ’dan kiralık olarak transfer edilen Bernard Mensah, büyük bir hayal kırıklığı yaratınca Sergen Yalçın ’ın gözünden düştü. Toplam 36 maçta sahaya çıkan ve 1659 dakika süre alan Ganalı futbolcu, müsabaka başına ortalama 46 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 7 saat önce
0 46 Bir dakikadan az

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