Beşiktaşta Santos Borre gelişmesi

Aboubakar’ın Al-Nassr’a transfer olmasının ardından forvet bölgesine yapılacak transfer için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ‘ta en önemli adaylardan biri Rafael Santos Borre.

30 Haziran’da River Plate ile sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı golcü, Arjantin ekibi ile sözleşme yenilememeye karar verdi. Borre’yi Sao Paulo, Watford, Lazio ve Beşiktaş transfer etmek istiyor.

Fransız gazeteci Loic Tanzi’ye göre,Vincent Aboubakar’ın Suudi Arabistan’a gitmesinin ardından Beşiktaş, Diego Costa, Origi, Rafael Santos Borre, Teemu Pukki ve Alexander Sörloth ile ilgileniyor.

Arjantin basınında, Borre’nin 56 gol attığı ve teknik direktör Marcelo Gallardo’nun döneminde gol kralı olduğu River Plate’de devam etmeyeceği söylentileri var.