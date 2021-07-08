Spor

Beşiktaşta sağlık kontrolleri devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı ’nda 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Beşiktaşta sağlık kontrolleri devam ediyor
Beşiktaşta sağlık kontrolleri devam ediyor

Yardımcı Antrenör Ozan Köprülü, Kaleci Antrenörleri Levent Açıl ile Hakan Çalışkan, Scouting Antrenörü Gürsoy Yalçın, Fiziksel Performans Antrenörü Stefano Marrone, Analiz Antrenörü Yardımcımız Anıl Demirci, futbolculardan; Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Georges Nkoudou, Rıdvan Yılmaz, Fabrice Nsakala, Güven Yalçın, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran ve Bilal Ceylan, Acıbadem Altunizade Hastanesi ’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekibin üyeleri ile futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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