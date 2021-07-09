Spor

Beşiktaşta sağ koridor bozulmuyor

Beşiktaş, takımda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ’ın bonservislerini alıp sağ koridoru korumak için yoğun mesai harcıyor. Takımda kalmak isteyen 2 futbolcu da an itibarıyla kulüplerine baskı yapmaya başladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 17 1 dakika okuma süresi
Beşiktaşta sağ koridor bozulmuyor
Beşiktaşta sağ koridor bozulmuyor

Geçen sezon başında Portekiz Ligi ekibi Sporting ’den kiralanan Fransız sağ bek Valentin Rosier ve Leicester City ’den son gün transferi Rachid Ghezzal, Kara Kartal ’ı çifte şampiyonluğa taşımıştı. Kontratlarında satın alma opsiyonu bulunmayan 2 futbolcu için lig bitiminde harekete geçen Siyah-Beyazlılar, iki isimle de anlaştı. Rosier için 5 milyon Euro ’luk talebi bulunan Sporting ’e yaklaşık 4 milyon Euro artı sonraki satıştan pay önerisinde bulunan ve Portekiz ekibiyle son pürüzleri çözmeye çalışan idareciler, Ghezzal için de yoğun mesai harcıyor. Cezayirli kanat oyuncusu için bonservis talebini 10 milyon Euro ’dan 6 milyon Euro ’ya düşüren Ada kulübüyle pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Rosier daha önce bitebilir

Yönetim, sürecin daha çabuk sonuçlanması için oyunculardan da kulüplerine baskı yapmalarını istedi. Bu gelişmenin ardından iki futbolcunun da menajerleri aracılığıyla kulüplerinden ayrılma kararlarını yenilediklerini ve Beşiktaş ’a transferleri konusunda kolaylık sağlanmasını talep ettikleri kaydedildi. İki futbolcudan Rosier ’in 15 Temmuz ’a kadar devam edecek İstanbul kampına yetişmesi planlanırken, Ghezzal ’in sürecinin ise biraz daha uzaması bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 17 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

Beşiktaştan Alex Teixeiraya yeni transfer teklifi

Beşiktaştan Alex Teixeiraya yeni transfer teklifi

13 saat önce
Beşiktaşta flaş ayrılık! Ljajici 3 kulüp transfer etmek istiyor

Beşiktaşta flaş ayrılık! Ljajici 3 kulüp transfer etmek istiyor

14 saat önce
Süper Ligde transfer fırtınası! 202122 sezonu öncesi atılan

Süper Ligde transfer fırtınası! 202122 sezonu öncesi atılan

19 saat önce
Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan Galatasaray itirafı

Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan Galatasaray itirafı

20 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün