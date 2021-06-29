Spor

Beşiktaşta Ryan Porteous için geri sayım

Beşiktaş daha önce gündemine aldığı İskoç stoper Porteous için büyük bir ilerleme kaydetti. Hibernian forması giyen22yaşındaki oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlandı, geri sayıma geçildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Beşiktaşta Ryan Porteous için geri sayım
Beşiktaşta Ryan Porteous için geri sayım

Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayan Beşiktaş Yönetimi, şimdi de transfer için gaza basmaya hazırlanıyor… Siyah-Beyazlılar daha önce gündemine aldığı İskoçya ekiplerinden Hibernian’ın formasını giyen genç stoper Ryan Porteous ile gerçekleştirdiği görüşmelerde büyük bir yol kat etti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda da 22 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş formasını giymek için adeta can attığı belirtildi. Bu doğrultuda İskoç futbolcu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağlandı. Arada sadece ufak pürüzler kalırken, imzaların atılmasının ise an meselesi olduğu bildirildi.

Yerli stoper alacaklar

Güçlü fiziği ile dikkat çeken Porteous, savunmanın her iki tarafında da forma giyebilirken, yıldız oyuncuyu Sergen Yalçın ve ekibinin de çok istediği öğrenildi. Bu arada Kara Kartal’ın, önümüzdeki günlerde yerli bir stoperi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı gelen haberler arasında.

Beşiktaş Gazetesi 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 65 Bir dakikadan az

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