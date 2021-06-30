Spor

Beşiktaşta Rosier için zorunlu güncelleme

Fransız sağbek Valentin Rosier için Sporting ’le 4 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay üzerinden anlaşmaya yakın olan Beşiktaş, devreye Marsilya girince önerisini güncelledi. Bonservis konusunda sınırda bulunan Kartal, sonraki satıştan payı yüzde 25 ’e yükseltti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Beşiktaşta Rosier için zorunlu güncelleme
Beşiktaşta Rosier için zorunlu güncelleme

Beşiktaş formasıyla geçen sezon kiralık olarak görev yapan Valentin Rosier, sağ bek hattındaki başarısıyla Süper Lig ’e damgasını vurmayı başarmıştı. 24 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservisini almak için kulübü Sporting ’le yapılan pazarlıklarda büyük aşama kaydeden Siyah-Beyazlılar, 4 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 20 payla Portekiz ekibini ikna etmeye yaklaşmıştı. Son pürüzlerin görüldüğü dönemde Fransız ekibi Marsilya ’nın da Rosier için devreye girmesinin ardından Sporting ’in teklifin güncellenmesini istediği belirtildi. Ekonomik olarak ödeyebileceği bonservis miktarının sınırında bulunan Beşiktaşlı idarecilerin, sonraki satıştan payı 20 ’den 25 ’e çıkardığı belirtildi.

Vodafone Park ’ta Şampiyonlar Ligi…

Bodrum ’daki tatilini tamamlamasının ardından ülkesi Fransa ’ya dönen Valentin Rosier, İstanbul ’a dönmeye hazır. Beşiktaş ’la her konuda anlaşma sağlayan başarılı futbolcu, yeni dönemde Beşiktaş taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynamayı istiyor. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

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